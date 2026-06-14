Trump anuncia la muerte del cabecilla del Tren de Aragua, apodado Niño Guerrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la presunta muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en Venezuela y catalogada como terrorista por el Gobierno estadounidense.

Mediante su red Truth Social, Trump afirmó que una operación orquestada por el Comando Sur de Estados Unidos permitió ejecutar un ataque que puso fin a la vida del líder del grupo. Conforme a sus declaraciones, la acción contó con la cooperación de autoridades venezolanas.

El mandatario estadounidense aseguró que, con este operativo, los integrantes del Tren de Aragua perderían cualquier refugio seguro y reiteró que su administración seguirá persiguiendo a miembros de organizaciones criminales y narcotraficantes.

Guerrero había sido incluido en 2025 en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a otros integrantes de la estructura delictiva, entre ellos Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”.

Las autoridades estadounidenses señalan que “Niño Guerrero” transformó una banda surgida dentro de una prisión venezolana en una red criminal con presencia internacional, dedicada a actividades como extorsión, tráfico de drogas y otros delitos.

El líder del Tren de Aragua era considerado uno de los criminales más buscados de la región y permanecía prófugo desde 2023, luego de una operación realizada en la cárcel de Tocorón, identificada como uno de los principales centros de operación de la organización.

Trump también vinculó el anuncio con su política contra grupos criminales y aprovechó para criticar las medidas migratorias de la administración anterior, afirmando que estas permitieron el ingreso de personas relacionadas con actividades delictivas.