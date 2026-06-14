Estados Unidos goleó a Paraguay 4-1 en su primer Mundial

14 de junio de 2026

La selección de Estados Unidos logró una contundente victoria de 4-1 frente a Paraguay, que se presentó de una manera y terminó de otra, al ser el primero en poner en aprietos al rival; sin embargo sus acercamientos no pasaron de un susto inicial y, en cambio, el Team USA aprovechó el liderazgo de Christian Pulisic y la claridad de Folarin Balogun para liquidar a la Albirroja desde la primera mitad.

Pulisic provocó el autogol de Damián Bobadilla al minuto 7. Más adelante, Balogun recibió el pase de gol de Christian Pulisic para marcar el segundo y, en la compensación, encajó la pelota en el ángulo superior derecho de Orlando Gill para hacer el primer doblete del Mundial 2026.

Paraguay optó por realizar cambios y, en un momento oportuno, tras un servicio.

Edwin Rolando Amaya

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