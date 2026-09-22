Tres estructuras criminales declaradas terroristas; designan nuevo director de la Agencia Nacional contra el Crimen

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comunicó un paquete de medidas orientadas a fortalecer la batalla contra las bandas organizadas en Honduras, entre las cuales figura la declaración de tres estructuras criminales como grupos terroristas, decisión que surge dentro del marco de las labores coordinadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Zambrano indicó que las autoridades ya han localizado las estructuras que quedarán afectadas por dicha declaratoria, aunque sus denominaciones no se hicieron públicas por motivos de seguridad y para evitar alertar a los miembros sobre las operaciones que se planifican en su contra.

Entre las medidas, además, destaca la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), un organismo cuyo objetivo será sincronizar las acciones de las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y otras redes delictivas que operan en el territorio nacional.

Encabezando la nueva entidad fue designado el coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato, quien asumirá la tarea de liderar la coordinación entre instituciones y las tácticas orientadas a combatir a las organizaciones criminales catalogadas como de alta peligrosidad.

Asimismo, se dio a conocer un régimen especial para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y para los integrantes de grupos declarados terroristas, con restricciones de comunicación más estrictas y la posibilidad de su traslado a módulos de máxima seguridad, incluso si permanecen bajo prisión preventiva.

Las medidas recién anunciadas incluyen además el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la implementación de circuitos judiciales especializados en asuntos de terrorismo y el refuerzo de unidades policiales y militares, sumado a la incorporación de recursos tecnológicos y logísticos para intensificar la lucha contra el crimen organizado en el país.