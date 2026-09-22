Sociedad civil presenta al Legislativo una nueva propuesta de reformas electorales

A través de la Comisión de Asuntos Electorales, el Congreso Nacional que preside Tomás Zambrano recibió este lunes una nueva iniciativa de reforma electoral conformada por 87 propuestas divididas en cinco bloques, presentada por organizaciones de sociedad civil y de entes internacionales.

La propuesta fue presentada por la Mesa Electoral integrada por 10 organizaciones, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la Red por la Equidad Democrática en Honduras (Redh), el Foro de Mujeres Políticas, la Universidad José Cecilio del Valle, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.

El presidente Zambrano reiteró el compromiso del primer poder del Estado de llevar a cabo las reformas electorales para que sean efectivas en el próximo proceso comicial, en 2029

Zambrano recordó que este es el tercer planteamiento que llega al Congreso Nacional y que se suma al presentado por él mismo ante el pleno y al elaborado por exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, indicó que la propuesta será discutida en el Congreso Nacional, para lo cual la diputada liberal Alejandra Vallecillo presentará la propuesta ante el pleno para que esta no se quede en simplemente papel.

Espacios de diálogo

Por parte del Cespad, Osiris Payés, expresó que la presentación del paquete de propuestas constituye el inicio de una nueva etapa en materia electoral.

Reyes, coordinadora de proyectos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción en el Cespad, detalló que el documento fue elaborado tras 11 sesiones de trabajo y que la misma consta de 87 propuestas divididas en cinco bloques.

“Esperamos que, a partir de ahora, el Congreso Nacional abra espacios en donde se integren todos los actores interesados”, refirió.