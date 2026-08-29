Trece de los 60 rehenes liberados por una banda en Kenscoff, Haití

Un total de 13 de las 60 personas secuestradas en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, fueron liberadas tras casi una semana de cautiverio, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que precisó que entre ellas hay seis niños y siete mujeres.

Entre los menores liberados se encuentran tres bebés de menos de dos años, un niño de siete años y dos adolescentes, según un comunicado de Unicef.

La organización señaló que sus representantes y líderes comunitarios apoyaron los esfuerzos que permitieron la liberación de los rehenes, quienes fueron secuestrados después de una masacre el pasado 23 de agosto en Kenscoff que dejó cerca de medio centenar de muertos.

«Esta liberación ofrece un raro momento de esperanza frente a la violencia que amenaza a los niños en Haití», afirmó Yannig Dussart, representante adjunta de Unicef en el país.