Pastor Roy Santos exhorta al presidente Asfura a arrepentirse

El pastor Roy Santos dirigió duras críticas contra el presidente Nasry Asfura tras su participación en un ritual durante una actividad en Copán Ruinas, cuestionando las posibles connotaciones religiosas de dicho acto.

Santos afirmó que el mandatario habría incurrido en un “sincretismo religioso” y sostuvo que estas prácticas no forman parte de la fe bíblica que Asfura ha declarado profesar.

El líder religioso señaló que, aunque el presidente dedicó su gobierno a Dios mediante la oración, su participación en este tipo de rituales podría, según su interpretación, abrir un “portal espiritual” contrario a sus creencias cristianas.

Asimismo, el pastor pidió al mandatario examinar las consecuencias de participar en prácticas que, a su juicio, son presentadas como actos culturales, pero que tendrían raíces religiosas ajenas a las Sagradas Escrituras.

Finalmente, Roy Santos hizo un llamado directo a Asfura a rectificar y “arrepentirse”, además de rodearse de consejeros espirituales que lo orienten conforme a los principios de la fe cristiana.