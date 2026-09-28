El líder del sector transporte, Wilmer Cálix, afirmó que no se prevé un paro nacional para este lunes 28 de septiembre de 2026, aunque admitió que existe inquietud entre los chóferes por el incremento en los precios de los combustibles.

Cálix explicó que, en San Pedro Sula, en la zona norte y en algunas rutas del país, ciertos transportistas están evaluando la posibilidad de iniciar acciones de protesta ante el aumento de los costos operativos. No obstante, añadió que en Tegucigalpa se busca lograr acuerdos entre las distintas organizaciones del transporte antes de adoptar cualquier medida.

Frente a este panorama, el dirigente hizo un llamado a las organizaciones del transporte público para mantener la comunicación y abordar la problemática mediante el diálogo con las autoridades. Según explicó, la intención es exponer las dificultades que enfrenta el sector y buscar alternativas ante el impacto que representa el alza de los combustibles.

“Añadimos que se está solicitando una reunión a alto nivel con el Presidente de la República, el ministro de la SIT y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre”, manifestó Cálix, al reiterar que la meta es hallar una solución conjunta para el sector.