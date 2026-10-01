Detienen a los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos en Santa Cruz, Bolivia

Durante la noche de este miércoles fueron detenidos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, ubicado en Santa Cruz. Aún no se han aclarado oficialmente las circunstancias que rodearon el operativo.

Según reportes de medios locales, ambos fiscales fueron interceptados por policías de inteligencia dentro de la terminal aérea cuando llegaban procedentes de Sucre hacia la capital cruceña. Las autoridades indicaron a El Deber que serán trasladados a La Paz.

La aprehensión se produce apenas unos días después de conocerse que tanto Mariaca como Zeballos figuran en una lista de funcionarios bolivianos, ya sean titulares o exfuncionarios, a quienes se les ha prohibido ingresar a Estados Unidos por decisión de la administración de Donald Trump.

En el caso del Fiscal general, Estados Unidos lo acusó directamente de haber beneficiado y protegido al narcotráfico.