Tragedia vial en Comayagua: 7 policías muertos y al menos 25 heridos

Se contabilizan siete policías fallecidos tras un accidente grave registrado durante la tarde de este miércoles 17 de junio en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, situada en la zona central de Honduras.

Además, otros 25 agentes resultaron con heridas y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios tanto en la capital como en Comayagua.

Las víctimas mortales quedan identificadas como: Delmis Espinoza, Keilyn Benavides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zuniga y Dulce Suarez.