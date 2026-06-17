Estados Unidos pospone la audiencia de Nicolás Maduro para el 22 de julio

Se pospone la audiencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, marcando así un nuevo retraso en el expediente judicial que afrontan en Estados Unidos.

Lo esencial que debes conocer: Tras el Mundial

Cerca de medio año en territorio estadounidense

Tras el Mundial

El magistrado federal Alvin K. Hellerstein, perteneciente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha aceptado de forma formal una petición conjunta para aplazar la próxima audiencia del caso, la cual quedó reagendada para el 22 de julio de 2026.

La solicitud de aplazamiento fue presentada originalmente por el fiscal federal Jay Clayton y ha contado con el inmediato consentimiento de los abogados defensores. En un inicio, la audiencia estaba programada para el 30 de junio, pero las partes acordaron la necesidad de reprogramarla debido a circunstancias fuera de control relacionadas con la logística del procedimiento.

Con base en la documentación presentada ante el tribunal, el argumento principal para el cambio de fecha se fundamenta en motivos estrictos de seguridad y transporte. Tanto la Fiscalía como la defensa indicaron la necesidad de disponer de un lapso adicional para coordinar y asegurar el traslado íntegramente seguro de los acusados desde su actual centro de detención hasta la sede de la corte en Nueva York.

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Además, esta extensión del plazo permitirá que el intercambio y análisis de pruebas entre las partes continúen sin contratiempos. Los abogados defensores sostienen que este periodo adicional les brindará la posibilidad de revisar con detenimiento todo el material probatorio recopilado por los investigadores gubernamentales antes de proseguir con la redacción y presentación de nuevas mociones previas al juicio formal.

A raíz de este acuerdo, el tribunal ha decidido excluir del cómputo el lapso comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los términos tradicionales establecidos por la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos (Speedy Trial Act).

Esta es una medida habitual en litigios internacionales de alta complejidad, donde los volúmenes de evidencia física y testimonial suelen ser masivos.

Casi medio año en territorio estadounidense

Maduro y Flores llevan ya más de 160 días en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras ser detenidos en Caracas a principios de enero, durante una operación militar dirigida por Estados Unidos.

Ambos se enfrentan a cargos federales por narcotráfico presunto, lavado de dinero y corrupción, delitos de los cuales se han declarado formalmente inocentes.

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Con miras a las próximas etapas de la disputa jurídica, el equipo legal del exmandatario se reforzó con la incorporación de la penalista Anna Estevao, conocida por su reciente participación en casos mediáticos en Nueva York.

La estrategia de la defensa seguirá concentrada en buscar la desestimación total de los cargos bajo argumentos de inmunidad soberana, fallas al debido proceso y cuestionamientos directos sobre la legalidad del traslado de la pareja a suelo norteamericano.