Tragedia en Nepal: Mueren 362 personas tras el colapso de un glaciar en la frontera con China

Las autoridades de Nepal confirmaron que el balance de víctimas por las inundaciones súbitas provocadas por el colapso glaciar en Nepal alcanzó 362, y que los desaparecidos superan las 1,300 personas.

Lo que debes saber: Inundación devastadora

Causas de la tragedia

Inundación devastadora

Este fenómeno catastrófico fue desencadenado por el colapso de un glaciar que desató un torrente que mezclaba agua, hielo, rocas y lodo sobre las comunidades situadas a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, en la frontera entre Nepal y China.

Del lado chino de la frontera, en la región del Tíbet, la agencia oficial Xinhua informó de tres personas fallecidas y 558 desaparecidas a causa de los deslizamientos derivados del mismo colapso glacial.

La cadena oficial CCTV indicó que entre las personas sin localizar en territorio tibetano se hallan 260 ciudadanos extranjeros, mientras que dos pobladores locales lograron ser rescatados con vida.

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El desastre provocó la destrucción de tramos carreteros enteros, sepultó vehículos y edificaciones bajo densas capas de lodo y dejó paralizado el transporte en zonas montañosas de difícil acceso.

En el distrito nepalí de Nuwakot, uno de los sectores más castigados, imágenes aéreas mostraron el nivel de devastación en áreas comerciales y residenciales, donde la fuerza de la corriente arrasó con mercados enteros en cuestión de minutos.

Un número significativo de los desaparecidos corresponde a turistas y peregrinos internacionales que se dirigen hacia el monte Kailash. De acuerdo con datos de la junta de turismo y consulados extranjeros, entre los inubicables se reportan 133 ciudadanos indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses y 55 malasios, cuyas comunicaciones se vieron interrumpidas por los daños en las redes locales.

¿Qué provocó la tragedia?

Aunque en un inicio el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el acontecimiento como un sismo de magnitud 4.4, revisiones posteriores concluyeron que el registro sísmico derivó de la fuerza de un colapso glacial de magnitud 5.2.

Por su parte, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas explicó que un alud de hielo y rocas bloqueó el cauce del río Lhende Khola, originando una crecida que elevó el nivel del río Trishuli hasta nueve metros en solo 30 minutos.

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Los especialistas destacaron que este es el segundo desbordamiento registrado en el río Lhende Khola en 14 meses, sumándose a un episodio similar ocurrido en agosto del año anterior en el Tíbet.

Informes científicos del Hindu Kush-Himalaya señalan que la tasa de pérdida de hielo en los glaciares de la región se ha duplicado desde el año 2000, incrementando el riesgo de inundaciones y deslaves destructivos.

Los equipos de emergencia y salvamento de Nepal y China mantienen desplegados sus operativos de búsqueda y rescate en los distritos afectados. Mientras tanto, organismos internacionales y gobiernos extranjeros coordinan asistencia con las autoridades locales para atender la emergencia y restablecer la infraestructura devastada.