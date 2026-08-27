Barça presiona al Atlético de Madrid para la llegada de Julián Álvarez

En medio del clima de tensión que se vive en España por el futuro de Julián Álvarez, el FC Barcelona dio un nuevo paso en la disputa con el Atlético Madrid por el argentino. Después de que trascendiera la ausencia del jugador del entrenamiento de este miércoles, el conjunto azulgrana publicó en sus redes sociales nuevas declaraciones de Joan Laporta en las que el presidente explicó la posición del club respecto a la posible incorporación de La Araña y las gestiones realizadas con el Atlético de Madrid.

En el mensaje difundido por el club, Laporta fue directo: “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho”, afirmó el dirigente.

En su intervención, el directivo culé detalló los pasos seguidos por la directiva azulgrana desde el inicio del mercado de fichajes. El presidente subrayó el respeto institucional hacia el Atlético de Madrid y relató cómo se formalizó la propuesta por Julián Álvarez: “Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje”, explicó en el comunicado.