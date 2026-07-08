Argentina avanza a cuartos de final de la Copa del Mundo tras una remontada de infarto

Oficialmente la selección de Argentina avanza a los Cuartos de Final. En un momento en que parecía que el campeón defensor de la Copa del Mundo sellaría una de las derrotas más dolorosas de su historia, la albiceleste echó mano de su jerarquía, su orgullo y su corazón para protagonizar una remontada épica frente a Egipto y mantener vivo el sueño de defender su título en este Mundial 2026.

Argentina atravesó apuros durante el encuentro frente a Egipto, al verse por debajo en el marcador, pero no se rindió.

La reacción se gestó a los 79 minutos, cuando Cristian “Cuti” Romero emergió para encender la esperanza de los argentinos.

Argentina clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

En ese marco, gracias a ese tanto, la selección de Argentina salió a la carga y apenas cuatro minutos después apareció la gran figura. Lionel Messi, en el minuto 83, demostró la clase que le caracteriza para igualar el tanteo y desatar la euforia en las gradas, acercando a la Albiceleste a una remontada que parecía imposible.

Con el tiempo ya cumplido, llegó el tanto definitivo. En el minuto 90+3, Enzo Fernández aprovechó un balón dentro del área para poner el 3-2 y completar una remontada increíble que mantiene con vida al actual campeón del mundo.

La albiceleste logró meterse en los cuartos de final, mostrando su capacidad y su carácter en el tramo más complicado del torneo y convirtió una noche que parecía trágica en una página épica más de su historia mundialista. Con el triunfo, la selección de Lionel Messi continúa en la lucha por el bicampeonato y demuestra de nuevo que no se debe dar por vencido antes del pitido final.