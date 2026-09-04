Tormentas eléctricas acompañarán lluvias y chubascos en distintas regiones del país

Para este viernes 4 de septiembre de 2026, se anticipa un incremento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias en diversas zonas del territorio nacional, resultado de la interacción entre las corrientes de viento y la humedad que llega desde el mar Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con la información oficial, este fenómeno meteorológico estará generando lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada de forma dispersa. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica aislada, afectando principalmente a las regiones occidente, suroccidente y sur. Para el resto de las zonas del país, se anticipan precipitaciones débiles e aisladas.

Condiciones marítimas y astronómicas

En lo que respecta a las condiciones del mar, el oleaje se mantendrá dentro de parámetros estándar:

Litoral Caribe: de 1 a 3 pies de altura.

Golfo de Fonseca: de 2 a 5 pies de altura.

En lo que respecta a los eventos astronómicos del día, la fase lunar se halla en cuarto menguante. El sol salió a las 05:37 a.m. y la puesta se proyecta para las 05:59 p.m.