Presidente de la CSJ pide a la ASJ pruebas sobre sobornos millonarios a jueces

4 de septiembre de 2026

El titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, pidió al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, que ponga a disposición de las autoridades las evidencias vinculadas a las denuncias sobre posibles sobornos dentro del sistema judicial.

Hernández afirmó recientemente que empresarios, inversionistas e incluso representantes de instituciones bancarias le han relatado que destinan recursos económicos para lograr que ciertos expedientes sean resueltos con preferencia en el Poder Judicial.

“Si el señor Carlos Hernández tiene conocimiento de un hecho criminoso, creo que él mejor que nadie conoce las vías y los canales para proceder con alguna investigación de fondo”, declaró el titular de la CSJ.

Edwin Rolando Amaya

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