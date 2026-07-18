Tom Holland afirma que Erling Haaland lo ignoró tras invitarlo a cenar y no respondió

El actor Tom Holland dejó boquiabiertos a la audiencia al compartir una anécdota durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde contó que el futbolista Erling Haaland nunca contestó un mensaje directo que le envió con la intención de conocerse.

Durante la entrevista, el presentador recordó los rumores que circulaban en redes sociales sobre el supuesto mensaje que Holland le había enviado al delantero noruego y le preguntó directamente si era cierto. El actor confirmó la historia y confesó que la experiencia fue una lección de humildad.

“Sí. Sí, y te diré algo, es que ese es precisamente el tipo de experiencia que te hace humilde y que es importante para los actores. Piensas: ‘Le enviaré un mensaje, lo invitaré a cenar’, y ni siquiera hay respuesta, ni excusa, ni ‘Estoy ocupado esta noche, juego al fútbol’, nada”, expresó Holland entre risas.

El protagonista de Spider-Man explicó que decidió escribirle a Haaland después de verlo durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde ambos coincidieron en áreas VIP.

“Estaba viendo correr a Lewis y lo vi. Estaba en una suite VIP frente a la mía, y pensé que debía intentarlo. Le envié un mensaje de texto”, recordó.

Finalmente, Holland tomó con humor el episodio y bromeó sobre el rechazo recibido. “Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en directo, pero aquí estamos”, comentó el actor, provocando las risas del público.