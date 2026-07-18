Suministros llegan a La Mosquitia para las personas afectadas por las inundaciones

A través de medios aéreos llegan víveres para las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en la región de La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Esta operación está coordinada por COPECO y las Fuerzas Armadas de Honduras.

De igual modo, en esas zonas se contará con un helicóptero para brindar una respuesta rápida a los damnificados. Por su parte, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales comunicó este jueves que mantiene la alerta amarilla para el departamento de Gracias a Dios y la alerta verde para cinco municipios de Olancho por 24 horas más.