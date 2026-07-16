Tom Cruise regresa y sorprende al público en su nueva película

Tom Cruise dejó a millones de seguidores atónitos con la presentación del primer tráiler de “Digger”, la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu. El intérprete, quien cumple 64 años, aparece completamente metamorfoseado gracias a un laborioso trabajo de maquillaje y prótesis, hasta el punto de que muchos apenas pudieron reconocerlo.

En la historia, Cruise da vida a Digger Rockwell, un magnate petrolero de enorme influencia que se enfrenta a una crisis ambiental de magnitud descomunal mientras intenta convencer al mundo de que él es la única persona capaz de salvar a la humanidad. El avance combina humor negro, drama y una contundente crítica al poder y a la ambición desmedida.

El propio Tom Cruise aseguró que este proyecto representa uno de los mayores desafíos de su trayectoria. Explicó que nunca había trabajado en una propuesta que le exigiera tanto a nivel interpretativo, mientras que Iñárritu calificó la interpretación del actor como una de las más arriesgadas y sorprendentes de su carrera.

Acompañando a Cruise, el elenco reúne a figuras como John Goodman, Sandra Hüller, Riz Ahmed y Jesse Plemons. “Digger” llegará a las salas el 2 de octubre de 2026 y ya es considerada una de las películas más esperadas del año, gracias a la transformación tan poco común del protagonista y al regreso de Iñárritu a una gran producción internacional.