Con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya entró en vigor el decreto mediante el cual el Congreso Nacional aprobó la adenda de ampliación de plazo al contrato suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la empresa encargada del suministro e instalación de escáneres corporales y equipos de rayos X para distintos centros penales del país.

La medida facilitará la finalización del proyecto, cuyo objetivo es reforzar los mecanismos de control y la seguridad dentro del sistema penitenciario nacional.

El decreto 95-2026, divulgado en el diario oficial La Gaceta No. 37.191, con fecha 11 de julio de 2026, autoriza la extensión del plazo de ejecución del contrato suscrito entre el INP y la empresa responsable del proyecto, asegurando la culminación de la instalación del equipamiento tecnológico y reafirmando el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la seguridad y la modernización de la infraestructura penitenciaria.

Esta perspectiva transmite una lectura más esperanzadora al resaltar los beneficios y el impacto positivo de la medida, en lugar de centrarse exclusivamente en la ampliación contractual.

Fortalecimiento de la seguridad

El convenio prevé la provisión e instalación de seis escáneres corporales de rayos X de cuerpo entero, cuatro escáneres para la revisión de objetos y seis escáneres portátiles de rayos X, equipos que serán desplegados en distintos centros penitenciarios del país.

La adopción de esta tecnología busca fortalecer las inspecciones de personas y objetos, prevenir la entrada de armas, drogas y otros artículos ilícitos, así como mejorar las condiciones de vigilancia y control dentro de las instalaciones penitenciarias.