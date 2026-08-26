Tim Curry, icónico actor de It y Mi Pobre Angelito 2, fallece a los 80 años

El mundo del entretenimiento está consternado tras confirmarse el fallecimiento de Tim Curry a los 80 años, figura icónica y célebre intérprete británico. El artista, ampliamente reconocido por sus papeles emblemáticos en la cultura popular, dejó un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria.

Lo que debes saber: Fallecimiento confirmado

Participaciones destacadas en la pantalla grande y chica

Fallecimiento verificado

El deceso del artista ocurrió durante la noche del martes en su residencia ubicada en Los Ángeles, California. Fuentes policiales indicaron que los servicios de emergencia acudieron al domicilio alrededor de las 23:23 horas, confirmando el fallecimiento en el lugar y descartando en primera instancia cualquier sospecha de intervención de terceros.

La partida del actor ocurre tras más de una década de complicaciones de salud que afectaron severamente su movilidad. Cabe recordar que en 2012 Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular que lo obligó a utilizar silla de ruedas de forma permanente, aunque esto no le impidió mantenerse activo en la industria mediante participaciones en convenciones, doblaje de voz y proyectos especiales.

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Nacido en Cheshire, Inglaterra, en 1946, Curry alcanzó el estatus de obra de culto mundial gracias a su deslumbrante actuación como el Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Picture Show (1975). Su carisma, versatilidad y potente voz convirtieron dicho papel en un hito inolvidable en la historia de la comedia musical y del cine transgresor.

Apariciones destacadas en la pantalla grande y la televisión

Años después, la versatilidad interpretativa de Tim Curry volvió a marcar a toda una generación al dar vida al aterrador payaso Pennywise en la miniserie adaptada de la novela It de Stephen King en 1990. Su escalofriante interpretación definió la imagen del icónico villano para millones de espectadores, mucho antes de las adaptaciones cinematográficas posteriores.

En el terreno de la comedia comercial, Tim Curry dejó otra interpretación inolvidable en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992). En la película da vida a Héctor, el desconfiado e inquisitivo conserje del Hotel Plaza que persiste en desenmascarar las tretas del joven Kevin McCallister interpretado por Macaulay Culkin.

La comunidad cinematográfica, así como millones de fans en todo el mundo, ya le rinden homenaje en las redes sociales, destacando su inconfundible voz, su ingenio escénico y su notable resiliencia frente a las pruebas de salud en la etapa final de su vida.