Hondureño busca conquistar Centroamérica en el IV Campeonato de Skateboarding 2026

Honduras volverá a estar presente en una competencia regional de skateboarding, y en esta ocasión lo hará de la mano del atleta tableño Josué Cortés, quien viajará a Guatemala para representar al país en la IV Campeonato Centroamericano de Skateboarding 2026.

La presencia de Cortés fue oficializada por la Federación Hondureña de Patinaje (FEHPAT), que subrayó el camino recorrido y la minuciosa preparación del atleta hondureño de cara a este nuevo desafío en la escena internacional.

El campeonato tendrá lugar el sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026, desde las 8:00 de la mañana, en el Salón 4 del Parque de la Industria, situado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

La competencia contará con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, convirtiéndose en un punto de encuentro para los principales exponentes del skateboarding centroamericano.

El evento es organizado por la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala (FEDEPAG) y tendrá entrada gratuita para quienes deseen presenciar las jornadas.

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Un nuevo desafío internacional

Cortés llega a esta competencia después de haber participado recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde también defendió la bandera hondureña en la disciplina de skateboarding.

Su presencia en Guatemala le permitirá enfrentarse nuevamente a atletas de distintos países y continuar acumulando experiencia en escenarios internacionales.

Para Honduras, la participación de Cortés también representa una oportunidad para seguir dando visibilidad a una disciplina que poco a poco gana mayor presencia dentro del deporte federado nacional.

La FEHPAT y el Comité Olímpico Hondureño han respaldado la participación del atleta, resaltando el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado durante su preparación.

Por ahora, algunos detalles individuales de la participación de Cortés, como la categoría y el horario específico de sus pruebas, aún están pendientes de confirmación.

Lo que ya está definido es que Honduras tendrá representación en la cuarta edición del campeonato regional, con Josué Cortés listo para mostrar su talento sobre la pista y competir frente a los mejores exponentes del skateboarding centroamericano.