Terremotos en Venezuela dejan 2.954 muertos y 16.592 heridos

La cifra de fallecidos por el doble sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela se elevó a 2.954, mientras que los heridos alcanzaron 16.592, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el balance oficial, 6.462 personas fueron rescatadas y 16.309 perdieron sus hogares, lo que llevó a la apertura de 80 campamentos temporales.

Delcy Rodríguez, hermano de la mandataria interina, afirmó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 en estado de colapso.

Además, se registran 3.281 rescatistas provenientes de otros países y 26.984 voluntarios, indicó la alta autoridad.

La cantidad de desaparecidos tras los sismos en Venezuela

Las autoridades habilitaron un teléfono de contacto y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, pero no se ha actualizado el número de quienes permanecen en paradero desconocido.

Para el jueves 25 de junio, apenas un día después de los sismos, se registraban al menos 157 desaparecidos, según las cifras oficiales.

Por su lado, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, impulsa una página web creada por técnicos y la sociedad civil para que la gente pueda reportar a sus familiares desaparecidos.

Después de los sismos del 24 de junio, se contabilizaron 942 réplicas, añadió el presidente de la Asamblea Nacional.