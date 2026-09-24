César Montes se pierde el debut con México por lesión y regresa a Rusia

El defensa central César Montes se convirtió en la primera baja oficial de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA, tras realizar un extenso viaje desde Moscú únicamente para confirmar una lesión que le impedirá tener actividad bajo el mando del nuevo director técnico, Rafael Márquez.

El zaguero del Lokomotiv de Moscú, de 29 años, arribó a la concentración mexicana arrastrando un desgarro en el glúteo que ya lo había dejado fuera de las últimas convocatorias de su club. Pese a mantener la esperanza de recuperarse a tiempo para la gira por Estados Unidos, los exámenes médicos determinaron que no está en condiciones de jugar, obligándolo a emprender el viaje de regreso a Rusia.

Ante la ausencia del experimentado central y excapitán tricolor, el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez reaccionó con rapidez y citó al joven lateral del América, Dagoberto Espinoza, de 22 años, para integrarse al grupo de 30 futbolistas convocados.

El combinado azteca encarará esta amplia jornada internacional con duelos de preparación frente a las selecciones de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, manteniendo el resto del plantel completo a excepción del zaguero ex del Monterrey.