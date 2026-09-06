Tegucigalpa y Santiago sellan alianza para seguridad, orden, tecnología y recuperación de espacios públicos

El alcalde de la capital del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, convocó a una sesión de trabajo junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con la finalidad de fortalecer la relación entre ambas ciudades y avanzar hacia una nueva agenda de cooperación centrada en los desafíos más relevantes que enfrentan las urbes.

En el marco del encuentro, los dos alcaldes intercambiaron experiencias y exploraron oportunidades concretas de colaboración en la recuperación de espacios públicos, la seguridad ciudadana, el orden urbano, la cultura, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada a la gestión municipal.

En este último ámbito, discutieron la importancia de emplear la inteligencia artificial alrededor del Distrito Central y de poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, con el objetivo de entender mejor sus necesidades, mejorar la atención y brindar servicios municipales más ágiles, eficientes y cercanos.

Asimismo, dialogaron sobre estrategias para fortalecer el comercio formal y combatir la competencia desleal, mediante mecanismos de coordinación y herramientas tecnológicas que contribuyan a proteger a los comerciantes y a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

“Las ciudades enfrentamos desafíos muy similares. Queremos aprender de las experiencias que están funcionando en Santiago y compartir también las nuestras. Desde la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la seguridad hasta el uso de la inteligencia artificial para entender mejor a nuestros ciudadanos, atenderlos con mayor eficacia y modernizar los servicios municipales”, expresó Zelaya.

Uno de los temas centrales abordados fue la actualización y ampliación del convenio de hermanamiento entre Santiago y el Distrito Central, firmado originalmente en 1998 durante la administración del entonces alcalde César Castellanos.

La propuesta es convertir este hermanamiento histórico en una alianza activa y moderna, incorporando nuevos ámbitos de cooperación y estableciendo mecanismos para intercambiar información, experiencias, buenas prácticas y soluciones que puedan adaptarse a la realidad de cada ciudad.

Ambas autoridades coincidieron en que la cooperación directa entre gobiernos locales facilita acelerar las soluciones frente a problemas comunes como la inseguridad, el deterioro de los espacios públicos, el desorden urbano, la informalidad, la competencia desleal y la necesidad de modernizar la administración pública.

Con este encuentro, Tegucigalpa y Santiago abren una nueva etapa de cooperación, orientada a construir ciudades más seguras, ordenadas, competitivas, innovadoras y cercanas a sus ciudadanos.