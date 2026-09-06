Atraco en México: 30 millones en criptomonedas entre los motivos del brutal crimen contra una familia

La línea principal de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de México sostiene que el motivo detrás del multihomicidio contra el músico Jonathan “Honas” Meléndez Ochoa (tecladista de la banda Camilo Séptimo) y su familia fue una disputa económica y el robo planificado de una “caja fría” o memoria con criptomonedas (bitcoins) valoradas en cerca de 30 millones de pesos. Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, fue un músico mexicano de 38 años, tecladista, compositor, productor y fundador de Camilo Séptimo.

La investigación oficial dio un giro cuando se descubrió que ambos compartían negocios en una administradora de alquileres inmobiliarios vacacionales de lujo. Detrás de la fachada de amistad existía un fuerte conflicto financiero y presuntas deudas cruzadas de millones de dólares y bitcoins acumuladas durante meses.

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Una deuda millonaria, el “Token” y la caja fría de criptomonedas

La fiscalía determinó que el móvil real no era cobrar una deuda simple, sino perpetrar un atraco planeado. El agresor, Diego Sebastián “N” sabía que el músico almacenaba sus activos digitales de forma física, por lo que ingresó al penthouse valiéndose de la relación de confianza y sometió a las víctimas con la intención expresa de apoderarse de la computadora portátil y de una wallet física (o clave token/caja fría) donde estaban resguardados los 30 millones de pesos en bitcoins. Se reportó que el atacante permaneció más de una hora registrando la vivienda para hallar dichos accesos informáticos antes de huir.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según investigaciones de las autoridades mexicanas, el crimen se organizó con anticipación. El autor intelectual contrató a un chofer, Gerardo “N”, a quien le prometió un pago de dos millones de pesos a cambio de conseguir herramientas de sometimiento (cinchos plásticos, desarmadores y cinta industrial). Ambos sujetos fueron capturados por las autoridades pocas horas después del crimen gracias al rastreo de cámaras de seguridad del C4 y C5 y permanecen recluidos enfrentando cargos que podrían sumar penas máximas de prisión por el asesinato del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años, la trabajadora del hogar y la mascota de la familia.