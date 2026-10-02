Tarifas de residencia, TPS y otros trámites migratorios en EE. UU. aumentan

A partir del 1 de octubre de 2026 entraron en vigencia nuevas cuantías para ciertas tarifas vinculadas con trámites migratorios que se gestionan ante los Tribunales de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos.

La modificación fue anunciada por el Departamento de Justicia, mediante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), y obedece a la actualización anual por inflación prevista por la ley para el año fiscal 2027.

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Trámites que incrementaron su precio

Entre los formularios afectados se halla el I-485, empleado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus. Su tarifa pasó de 1,540 a 1,590 dólares, lo que implica un alza de 50 dólares.

Para el I-589, que sirve para solicitar asilo y la suspensión de la deportación, la tarifa por una presentación inicial se mantiene en 100 dólares. No obstante, la cuota anual de asilo asociada a este trámite subió de 102 a 105 dólares.

Asimismo, se modificó el costo del Formulario I-601, relacionado con ciertas exenciones de inadmisibilidad, que ahora asciende a 1,100 dólares, frente a los 1,070 anteriores.

En cuanto al Formulario I-821, utilizado para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), el monto pasó de 510 a 520 dólares.

Los importes actualizados se aplican a las solicitudes presentadas ante los Tribunales de Inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración a partir del 1 de octubre de 2026, coincidiendo con el inicio del año fiscal 2027 en Estados Unidos.