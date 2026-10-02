Pobladores de Salamá exigen a Asfura terminar el hospital iniciado por Xiomara Castro

Las obras del hospital de Salamá, ubicado en Olancho, se hallan prácticamente abandonadas; el proyecto que se inició durante la gestión de Xiomara Castro permanece detenido desde el reciente 5 de marzo.

Vecinos de más de 14 municipios del norte de Olancho deben desplazarse durante horas para recibir atención médica, mientras la obra continúa sin terminar y, a la fecha, no existe una fecha definida para retomar los trabajos.

Ante esta coyuntura, los habitantes de la zona hacen un llamado al actual Gobierno de Nasry Asfura para que aporte continuidad al proyecto heredado de la administración anterior y se logre su culminación.

La población opina que la finalización del hospital facilitaría acercar los servicios de salud a miles de habitantes del norte de Olancho y reduciría los largos desplazamientos que actualmente deben realizar para obtener atención médica.