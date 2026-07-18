Detienen a comerciante colombiano con más de 10 mil dólares en efectivo en Choluteca durante un control

Un comerciante de origen colombiano fue arrestado por agentes de la Policía Nacional en el Punto de Control Interno (PCI) de Pavana, Choluteca, al ser sorprendido llevando en su poder más de diez mil dólares en efectivo, además de moneda local y extranjera, informaron las autoridades.

La acción policial tuvo lugar la noche del viernes, a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el respaldo de las unidades GOET y GRIA, durante revisiones de rutina a personas y vehículos que circulaban por ese punto estratégico del sur del país.

La persona detenida fue identificada como Edwin Arley Cadavid Pineda, de 40 años, natural de Medellín, Colombia, y domiciliado en Managua, Nicaragua; se desempeñaba como comerciante. Conforme al parte policial, en el registro se le incautaron 8,800 dólares estadounidenses, 920 córdobas y 32,800 lempiras, suma que equivale aproximadamente a 10,050.10 dólares.

Después de detectar el dinero, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes para proseguir con la investigación por su presunta participación en el delito de lavado de activos, afectando la economía del Estado de Honduras y la administración de justicia.

La Policía Nacional indicó que durante el procedimiento el detenido no presentó lesiones, y afirmó que este tipo de actuaciones forma parte del Plan Comunidades Seguras 2026, mediante el cual se fortalecen los controles en zonas fronterizas y puntos estratégicos para prevenir actividades vinculadas al crimen organizado y movimientos financieros ilícitos.