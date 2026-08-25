Spider-Man: Brand New Day sube al Top 5 histórico tras acercarse a destronar a Titanic

Por: Daniela Rivera.

La más reciente entrega de Spider-Man suma 2.220 millones en la taquilla global y amenaza con desplazar al clásico de James Cameron de la quinta casilla de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Encontrarás: Un movimiento clave en los récords de James Cameron

La taquilla cinematográfica internacional atraviesa un momento histórico. Spider-Man: Brand New Day continúa su paso firme por las salas de cine y se posiciona a menos de 50 millones de dólares de superar a Titanic (1997) en el escalafón global de recaudación.

De acuerdo con las cifras reportadas por la firma de seguimiento comercial Rentrak, la película dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland y Zendaya generó 109 millones de dólares en su cuarto fin de semana en cartelera a nivel mundial.

Con este resultado, el largometraje de Sony Pictures y Marvel Studios acumula un impresionante total de 2.220 millones de dólares ($2.22 billion).

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Actualmente, el quinto lugar de la clasificación histórica lo ostenta Titanic, la obra de James Cameron que suma 2.264 millones de dólares, cifra consolidada tras sus reestrenos en salas, incluyendo la versión 3D presentada en 2012. Una brecha de apenas 44 millones de dólares separa a la nueva entrega del héroe neoyorquino del clásico romántico.

De mantener la tendencia en las próximas semanas, Spider-Man: Brand New Day no solo arrebatará la quinta posición a Titanic, sino que se enfilará a disputar el cuarto puesto que ostenta la animación china Ne Zha 2 ($2.270 millones).

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Un giro decisivo en los récords de James Cameron

El inminente ascenso de la cinta de Marvel tiene implicaciones directas en el dominio que el cineasta James Cameron ha ejercido sobre los puestos de honor de la taquilla mundial. Hasta la fecha, Cameron controla tres de los primeros cinco lugares con Avatar (2.923 millones, número 1 histórico), Avatar: The Way of Water (2.334 millones, en el puesto 3) y la mencionada Titanic. El ingreso del “arácnido” fragmentaría ese bloque de supremacía.