Bases nacionalistas irrumpen en Promdeca para exigir empleo al alcalde de la capital

25 de agosto de 2026

Simpatizantes del Partido Nacional de Honduras mantienen ocupadas las instalaciones de Promdeca, situadas a lo largo de la ruta que lleva al departamento de Olancho, como acción de protesta para reclamar oportunidades laborales.

Asimismo, exigen la salida de individuos a quienes señalan como “ñangaras” dentro de la institución, refiriéndose a quienes perciben vinculados con sectores de izquierda.

“Mire Juan Diego, necesito que nos de la oportunidad de dialogar y confiamos en usted. Somo pacifismos y aquí habemos grandes profesionales aquí”, manifiestan los protestantes al alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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