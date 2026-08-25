Bases nacionalistas irrumpen en Promdeca para exigir empleo al alcalde de la capital

Simpatizantes del Partido Nacional de Honduras mantienen ocupadas las instalaciones de Promdeca, situadas a lo largo de la ruta que lleva al departamento de Olancho, como acción de protesta para reclamar oportunidades laborales.

Asimismo, exigen la salida de individuos a quienes señalan como “ñangaras” dentro de la institución, refiriéndose a quienes perciben vinculados con sectores de izquierda.

“Mire Juan Diego, necesito que nos de la oportunidad de dialogar y confiamos en usted. Somo pacifismos y aquí habemos grandes profesionales aquí”, manifiestan los protestantes al alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.