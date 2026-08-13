Spider-Man: Brand New Day bate récords y alcanza 1.600 millones de dólares en apenas 12 días

13 de agosto de 2026

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en un fenómeno mundial sin precedentes al superar los 1,600 millones de dólares en taquilla en solo 12 días, afianzándose como una de las películas más resonantes y exitosas de la historia reciente del cine.

La cinta protagonizada por Tom Holland ha logrado aproximadamente $1,664 millones a nivel global: alrededor de $654.3 millones se quedaron en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto, $1,010 millones, se obtuvieron en mercados internacionales.

El nuevo Spider-Man también hizo historia al convertirse en la segunda película más rápida de todos los tiempos en superar los $1,000 millones, quedando solo por detrás de Avengers: Endgame. Y, además, su estreno doméstico de $360 millones estableció la mayor apertura de la franquicia en Estados Unidos, evidenciando el vigor de la audiencia local para la saga.

El éxito ha elevado las expectativas de Sony Pictures y Marvel Studios, mientras la película continúa en cartelera y mantiene posibilidades de acercarse a los $2,000 millones si conserva su ritmo de recaudación durante las próximas semanas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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