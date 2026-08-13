Asfura insiste ante el CN para aprobar la reforma energética, afirma haberla revisado y corregido

El titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, volvió a presionar al Congreso Nacional para que apruebe las reformas al sector energético, sosteniendo que ya fueron revisadas y ajustadas para enfrentar las dificultades que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asfura solicitó a los diputados que respalden la iniciativa y avancen con las reformas propuestas, mientras la propuesta continúa generando choques políticos. La bancada liberal ha presentado una alternativa con modificaciones al proyecto inicial, por lo que aún no hay un consenso definitivo.

El presidente sostiene que la reforma es imprescindible para ordenar el sector eléctrico y hallar soluciones a la crisis de la ENEE. Sin embargo, el debate continúa en el Congreso Nacional, donde los diputados deberán decidir si respaldan el proyecto del Ejecutivo o incorporan los cambios planteados por otras fuerzas políticas.