Sin notificación oficial de suspensión: periodistas agraviados acuden a una audiencia contra Roosevelt Hernández

9 de agosto de 2026

Este viernes, los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra se presentaron ante la sede judicial donde estaba programada la audiencia vinculada al expediente abierto contra Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, a pesar de que se había dado a conocer que la diligencia podría haber sido suspendida.

Los comunicadores acudieron a la cita porque, según se supo, no habían recibido ninguna notificación oficial acerca de la suspensión o la reprogramación de la audiencia, y por ello se presentaron conforme a la fecha establecida por la autoridad jurisdiccional.

Sierra, Rodríguez y Wong figuran como agraviados dentro del proceso promovido por el Ministerio Público contra Hernández, derivado de una serie de señalamientos y publicaciones realizadas durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, y que, según la Fiscalía, afectaron derechos relacionados con la libertad de expresión y de prensa.

La Fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Ante la suspensión de la diligencia prevista para este viernes, queda pendiente la comunicación oficial sobre la nueva fecha en que continuará el proceso judicial.

Edwin Rolando Amaya

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