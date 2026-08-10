Sin notificación oficial de suspensión: periodistas agraviados acuden a una audiencia contra Roosevelt Hernández

Este viernes, los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra se presentaron ante la sede judicial donde estaba programada la audiencia vinculada al expediente abierto contra Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, a pesar de que se había dado a conocer que la diligencia podría haber sido suspendida.

Los comunicadores acudieron a la cita porque, según se supo, no habían recibido ninguna notificación oficial acerca de la suspensión o la reprogramación de la audiencia, y por ello se presentaron conforme a la fecha establecida por la autoridad jurisdiccional.

Sierra, Rodríguez y Wong figuran como agraviados dentro del proceso promovido por el Ministerio Público contra Hernández, derivado de una serie de señalamientos y publicaciones realizadas durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, y que, según la Fiscalía, afectaron derechos relacionados con la libertad de expresión y de prensa.

La Fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Ante la suspensión de la diligencia prevista para este viernes, queda pendiente la comunicación oficial sobre la nueva fecha en que continuará el proceso judicial.