Fuerza Naval descarta muertes y confirma dos heridos en enfrentamiento entre dos embarcaciones hondureñas que disputaban la pesca de langosta

La Fuerza Naval de Honduras negó que haya fallecidos o personas desaparecidas como consecuencia del enfrentamiento entre dos embarcaciones pesqueras hondureñas que competían por un banco de langostas en aguas del mar Caribe.

En una llamada para HCH, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, precisó que los informes preliminares señalan únicamente a dos tripulantes lesionados, en contradicción con las versiones de los familiares que habían indicado la desaparición de dos personas identificadas como Everi Flores Maspin y Galeas Flores Amstran.

Con la situación bajo observación, la patrullera Lempira se desplazó hacia Puerto Lempira con el objetivo de interceptar las embarcaciones, brindar auxilio a los heridos y efectuar las investigaciones físicas pertinentes.

En la misma comparecencia, las autoridades informaron sobre un segundo hecho delictivo ocurrido cerca del límite marítimo con Nicaragua, donde una nave pesquera fue víctima de piratería por parte de embarcaciones menores que robaron parte de su producción. Rodríguez señaló que la Secretaría de Defensa y la Comandancia de la Fuerza Naval ya coordinan medidas para intensificar el acompañamiento militar a las flotas pesqueras locales, regular la actividad en alta mar y prevenir la recurrencia de estos actos violentos durante la presente temporada de pesca.