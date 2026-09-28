Sharon Stone critica el desnudo controvertido de Sydney Sweeney en spot de apuestas: ‘No podemos denigrar el deporte femenino’

28 de septiembre de 2026

La actriz Sharon Stone se manifestó respecto a la controversia que ha suscitado Sydney Sweeney al protagonizar un anuncio de apuestas deportivas en el que luce menos cubierta.

La campaña ha recibido críticas, sobre todo por la forma en que recurre a símbolos vinculados al deporte femenino para impulsar la plataforma. El anuncio ha desatado una discusión sobre la sexualización de las mujeres en ese ámbito.

Frente a la polémica, Stone fue tajante y afirmó: “No podemos menospreciar el deporte femenino para atraer la atención masculina”, dejando en claro su postura respecto a la campaña protagonizada por Sweeney.

Edwin Rolando Amaya

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