Shakira vence a la Hacienda Española tras ocho años y recibirá al menos 60 millones de euros por sanciones

Shakira vence a la Hacienda y rompe el silencio tras triunfar frente a la institución encargada de recaudar tributos y vigilar que personas y empresas cumplan con sus obligaciones fiscales, confesando que este proceso afectó su salud y el bienestar de su familia.

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¿Por qué la Hacienda deberá pagar al menos 60 millones de euros a Shakira?

Problema desde cuando se casó

El conflicto estalló porque la Agencia Tributaria española sostenía que Shakira vivía en España desde 2011, año en que mantenía una relación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Según la normativa española, una persona debe tributar si pasa más de 183 días al año en el país.

La defensa de la cantante colombiana sostuvo que durante ese periodo ella seguía teniendo su residencia fiscal en Bahamas y que viajaba constantemente por compromisos profesionales, por lo que el tribunal admitió que Hacienda no logró probar que la artista permaneciera el tiempo suficiente en España durante 2011.

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Tras hacerse pública la resolución, la artista lanzó un mensaje contundente en el que afirmó que el proceso tuvo graves repercusiones.

“Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando mi salud y el bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, expresó.

Shakira, afirmó además que “nunca existió fraude” y señaló que durante años fue tratada “como culpable” mientras, según ella, su caso era filtrado y amplificado públicamente.

¿Por qué la Hacienda deberá pagar al menos 60 millones de euros a Shakira?

Debido a la falta de pruebas, el tribunal anuló las multas, sanciones e impuestos que le habían sido reclamados en ese proceso, ordenando además el reembolso del dinero que la cantante había pagado previamente junto con los intereses acumulados durante años de controversia.

Finalmente, en sus declaraciones más recientes, la colombiana afirma que espera que su caso marque un precedente.

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“Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia, a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos”, concluyó.

Redactado por: Cristel Cruz