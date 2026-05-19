MP cita a Luis Redondo y a otros integrantes de la Comisión Permanente del CN por exceder la ley

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción Pública (FETCCOP), cita a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles ante los fiscales de esa dependencia y presten su declaración dentro de las pesquisas que investigan posibles actuaciones ilegales y excesos en el desempeño de sus funciones.

Entre los citados se encuentra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros miembros de la Comisión Permanente vinculados a las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía por decisiones que presuntamente habrían excedido los límites y las competencias que establece la ley.

Las diligencias abarcan a nueve miembros titulares y cuatro suplentes de esa comisión. Dado que algunos siguen ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la normativa vigente.

Los diputados citados son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. También se espera que definan la fecha, la hora y el lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Las pesquisas de la FETCCOP se focalizan en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, conforme a las evidencias reunidas, habrían excedido las atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes de la República.

Entre los delitos bajo revisión se encuentran el abuso de autoridad, la violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartarse posibles nuevas acciones a medida que avancen las investigaciones técnicas y fiscales.