Sequía en Honduras se intensifica y amenaza la producción de cultivos

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) puso en marcha un programa de ayuda destinado a las familias perjudicadas por la escasez de lluvias y la sequía, con 62 millones de lempiras asignados para la adquisición y distribución de alimentos en 75 municipios que permanecen bajo alerta amarilla.

El titular de Seguridad Alimentaria, José Pacheco, señaló que el primer lote de asistencia empezó a desplazarse esta semana hacia las regiones más afectadas, con el objetivo de apoyar a las familias que enfrentan mayores dificultades para asegurar su nutrición diaria.

«Estamos brindando ayuda a las familias que han sido las más impactadas en estos 75 municipios. Esta semana se puso en marcha el primer contingente de respaldo», afirmó el funcionario.

La intervención del Estado se focaliza en las demarcaciones catalogadas con alerta amarilla, donde las autoridades detectaron una merma en las precipitaciones y un aumento del riesgo para las labores agrícolas y las condiciones económicas de los hogares.

Según la SAG, los municipios continúan bajo alerta amarilla por la baja pluviosidad, mientras que otros 43 se mantienen en alerta verde por la misma razón. En total, 118 localidades quedan bajo vigilancia por las condiciones climáticas.