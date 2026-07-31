Madre y abuela, acusadas de asesinato tras la muerte por inanición de un adolescente autista en EE. UU.

Una madre y una abuela fueron acusadas de asesinato tras la muerte de un adolescente de 16 años con autismo, presuntamente causada por inanición y deshidratación en un apartamento del Bronx, Nueva York. En el lugar, las autoridades también hallaron a su hermano gemelo en estado de desnutrición extrema.

De acuerdo con la investigación, el pasado 19 de marzo los servicios de emergencia trasladaron a Adonis Jarvis, de 16 años, a un hospital de la ciudad, luego de ser localizado en una vivienda de Mott Haven, en East 147th Street. Según los reportes, el joven pesaba apenas 59 libras al momento del hallazgo.

Adonis murió en el centro médico y su fallecimiento fue declarado homicidio. La fiscalía señaló que el médico forense determinó que la causa de muerte estuvo relacionada con “negligencia, inanición y deshidratación”.

Durante la intervención policial, los investigadores encontraron al hermano gemelo del adolescente dentro de la vivienda, con un peso aproximado de 60 libras y con signos de grave desnutrición. Según la fiscalía, el joven había perdido cerca de 20 libras desde su última evaluación médica registrada en agosto de 2024.

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, indicó que ambos hermanos fueron encontrados en condiciones alarmantes y que presentaban heridas y señales de abandono.

“Estas dos acusadas, la madre y la abuela de las víctimas, están acusadas de desnutrición y negligencia prolongadas hacia sus hijos y nietos”, declaró Clark.

La funcionaria agregó: “Trágicamente, uno de los niños murió de inanición. Su hermano gemelo, afortunadamente, está vivo, pero sufre las consecuencias de la inanición y la negligencia. Estas dos mujeres incumplieron su deber y responsabilidad de cuidar a estos niños”.

Las acusadas fueron identificadas como Geneva Jarvis, de 36 años, madre de los adolescentes, y Denise Jarvis, de 62 años, abuela de los jóvenes. Ambas enfrentan cargos por asesinato relacionados con la muerte de Adonis, además de acusaciones por agresión y otros delitos vinculados al presunto maltrato hacia el hermano sobreviviente.

Las dos mujeres deberán regresar ante un tribunal el próximo 27 de octubre. Hasta el momento no se informó si cuentan con representación legal.