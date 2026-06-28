Según Johel Zelaya, un exdirector de fiscales se habría aliado con el crimen organizado para asesinar a una exmagistrada de la CSJ

28 de junio de 2026

El ex fiscal de Honduras, Johel Zelaya, señaló que se estaba llevando a cabo una indagación sobre un alto exfuncionario; indicó: “Fue un exdirector de fiscales de hace más de dos décadas quien presuntamente se aliño con el crimen organizado para la distribución de fiscalías, e incluso habría sostenido reuniones con el crimen organizado para planear el asesinato de una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un plan que, al final, no logró concretarse”.

Además añadió: “Ahí están los videos en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y fueron entregados en colaboración por narcotraficantes”, y puntualizó que no iba a profundizar sobre el tema por tratarse de un asunto delicado.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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