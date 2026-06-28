INP traslada 28 reos procedentes de El Progreso a Támara

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) comunica que en las horas recientes se llevó a cabo la movilización de veintiocho personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario de El Progreso hasta el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

De acuerdo con la nota oficial, la reubicación se efectuó con pleno respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad.

COMUNICADO DE PRENSA No.32- 2026

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), para la comunidad nacional e internacional, comunica lo siguiente: