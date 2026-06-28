INP traslada 28 reos procedentes de El Progreso a Támara

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) comunica que en las horas recientes se llevó a cabo la movilización de veintiocho personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario de El Progreso hasta el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
De acuerdo con la nota oficial, la reubicación se efectuó con pleno respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad.
COMUNICADO DE PRENSA No.32- 2026
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), para la comunidad nacional e internacional, comunica lo siguiente:
- En cumplimiento de una resolución emitida por el Instituto Nacional Penitenciario, se llevó a cabo el traslado de veintiocho (28) personas privadas de libertad con el objetivo de disminuir el hacinamiento y continuar mejorando las condiciones de vida de la población penitenciaria.
- La reubicación se realizó desde el Centro Penitenciario de El Progreso, en Yoro, hacia el Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde los internos fueron acomodados en uno de los módulos que componen las instalaciones.
- La operación de traslado se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en estricto apego a la normativa legal nacional e internacional vigente, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad.
- Para obtener más información, los familiares de las personas privadas de libertad pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica, al número telefónico 2262-0148 y a la Unidad de Protección de Derechos Humanos al 9993-3531 y al 2234-6444 extensión 38.
- El Instituto Nacional Penitenciario reitera su compromiso de impulsar acciones orientadas a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, promoviendo espacios más seguros, ordenados y adecuados para la rehabilitación y reinserción social de la población penitenciaria.