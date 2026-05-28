Se reanudan las obras de hospitales en Tocoa y Choluteca, iniciadas por Xiomara Castro

La Asamblea Nacional dio luz verde en una única sesión a la continuidad de un conjunto de 11 contratos relacionados con la construcción de los hospitales públicos en las ciudades de Tocoa y Choluteca, iniciativas que quedaron en marcha durante la administración de Xiomara Castro. La Comisión Legislativa de Finanzas y Cooperación Externa emitió un dictamen favorable para la aprobación de los 11 pactos firmados dentro del marco del programa de apoyo para la red hospitalaria de Honduras.

El primer contrato, bajo el código UEP-PARH-001-2024-SS, corresponde a la puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro en Tocoa, por un valor de 58 millones 990 mil 092 dólares, con fecha prevista de culminación el 21 de julio de 2026. El segundo contrato, UEP-PARH-002-2024-SS, contempla el diseño, la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha del Hospital Regional del Sur, situado en Choluteca, celebrado con la empresa china SFECO Group por un monto de 61 millones 246 mil dólares, con la fecha de finalización estimada para el 12 de agosto de 2026.