EE. UU. ataca una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico y deja dos tripulantes muertos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos abatieron este miércoles a dos individuos en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, que presuntamente estaría vinculada a grupos narcotraficantes en el Pacífico Oriental.

Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque, que forma parte del operativo denominado ‘Lanza del Sur’, según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde además adjuntaron un video de la acción realizada en aguas internacionales.

El operativo denominado Lanza del Sur ha dejado al menos 190 muertes en total, en más de 60 ataques reportados en el Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico frente a Colombia.

Durante el primer asalto de la semana, ocurrido ayer, las fuerzas armadas reportaron la muerte de una persona y dos sospechosos heridos, algo poco habitual en este tipo de ataques, donde casi nunca se reportan sobrevivientes.

EE.UU. inició la misión en septiembre pasado dentro del ámbito de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con la finalidad principal de incrementar la presión alrededor del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido en una operación militar de Washington el 3 de enero.