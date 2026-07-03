Se elevan a 2,595 los muertos por los terremotos en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate

3 de julio de 2026

El saldo de fallecidos por los temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cifra de heridos se ubica en 12.400, informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada contestó a las críticas de que su Gobierno actuó con dilación y dijo que se «activó inmediatamente» y que no se esperó «un día, dos días, tres días».

Las labores de rescate a ocho días de los terremotos

Entretanto, en las calles solitarias y en ruinas de La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela, continúan este jueves las labores de rescate y desescombro mientras miles de personas acampan en refugios y a la intemperie.

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se eleva a 13.

El último de ellos fue del venezolano Hernán Gil, de 43 años, que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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