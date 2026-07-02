EE. UU. avanza a octavos de final pese a jugar con un jugador menos y se enfrentará a Bélgica

La escuadra de Estados Unidos aseguró de manera contundente su pase a la fase de eliminatorias tras vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco. La propuesta táctica de Mauricio Pochettino rindió frutos en la primera mitad, gracias al gol de Folarin Balogun.

El desarrollo del encuentro se complicó de manera notable en el segundo tiempo tras la expulsión de Balogun por roja directa, lo que obligó al equipo norteamericano a resguardarse con diez hombres. La tranquilidad definitiva llegó al minuto 82, cuando Malik Tillman convirtió un tiro libre para sellar la victoria, ratificando la solidez defensiva del conjunto.

El próximo choque entre Estados Unidos y Bélgica revive una histórica rivalidad en los Mundiales y promete ser uno de los duelos más igualados y caóticos de los octavos de final. El encuentro se disputará el lunes 6 de julio de 2026 en el Estadio de Seattle (Lumen Field).