Se convoca una reunión para coordinar protestas contra la privatización de la ENEE

15 de junio de 2026

El Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, se halla reunido con el propósito de coordinar una serie de acciones ante la intención manifestada por el presidente Nasry Asfura de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Diputados, la dirigencia general y la militancia ya se encuentran en la sede y, una vez concluida la sesión que sostendrán, darán a conocer con detalle cada una de las medidas adoptadas en torno a las reformas energéticas promovidas desde el Poder Ejecutivo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Diputado propone condecorar a futbolistas que clasificaron para la Copa Mundial de 1982 en España