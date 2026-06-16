Se convoca una reunión para coordinar protestas contra la privatización de la ENEE

El Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, se halla reunido con el propósito de coordinar una serie de acciones ante la intención manifestada por el presidente Nasry Asfura de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Diputados, la dirigencia general y la militancia ya se encuentran en la sede y, una vez concluida la sesión que sostendrán, darán a conocer con detalle cada una de las medidas adoptadas en torno a las reformas energéticas promovidas desde el Poder Ejecutivo.