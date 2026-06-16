Diputado propone condecorar a futbolistas que clasificaron para la Copa Mundial de 1982 en España

El legislador del Partido Nacional, Jack Uriarte, elevó al Congreso Nacional una moción destinada a otorgar la condecoración de Gran Cruz Placa de Plata a los integrantes de la histórica Selección de Honduras y a su cuerpo técnico, la cual logró clasificar y representar al país por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA, disputada en España en 1982.

La iniciativa persigue rendir un homenaje a quienes dejaron una huella decisiva, marcando un antes y un después en la historia del fútbol hondureño, y que sirva de aliento para las futuras generaciones de este deporte en el país.