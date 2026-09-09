Salma Hayek celebra 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

8 de septiembre de 2026

La actriz mexicana Salma Hayek cumplió sesenta años el 2 de septiembre pasado y decidió celebrarlo con una sesión de fotografías desnudas en el mar, que compartió el lunes desde su cuenta de Instagram.

Las imágenes sitúan a la protagonista de Frida tumbada en las aguas someras de la playa, con la cabeza sostenida entre las manos y una amplia sonrisa.

En otra toma, se la ve de espaldas mientras juega con su cabello dentro del agua. “60 y agradecida”, escribió Hayek como pie de foto.

La publicación recibió cientos de comentarios de admiradores que elogiaron su apariencia.

“60 y todavía sin edad… parece que el tiempo está enamorado de usted”, comentó un seguidor. Otro escribió: “¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado en absoluto”.

No es la primera ocasión en que la estrella de Desperado comparte fotos en la playa para festejar su cumpleaños.

El año pasado, al conmemorar sus 59 años a bordo de un yate, posó con un traje de baño rojo de dos piezas mientras sostenía lo que parecía ser un cóctel.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Médicos responden a Asfura tras declaraciones sobre la ejecución de pagos al finalizar el conflicto

Leo Messi avanza hacia un acuerdo preliminar para ser accionista mayoritario del Eldense