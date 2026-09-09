Salma Hayek celebra 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

La actriz mexicana Salma Hayek cumplió sesenta años el 2 de septiembre pasado y decidió celebrarlo con una sesión de fotografías desnudas en el mar, que compartió el lunes desde su cuenta de Instagram.

Las imágenes sitúan a la protagonista de Frida tumbada en las aguas someras de la playa, con la cabeza sostenida entre las manos y una amplia sonrisa.

En otra toma, se la ve de espaldas mientras juega con su cabello dentro del agua. “60 y agradecida”, escribió Hayek como pie de foto.

La publicación recibió cientos de comentarios de admiradores que elogiaron su apariencia.

“60 y todavía sin edad… parece que el tiempo está enamorado de usted”, comentó un seguidor. Otro escribió: “¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado en absoluto”.

No es la primera ocasión en que la estrella de Desperado comparte fotos en la playa para festejar su cumpleaños.

El año pasado, al conmemorar sus 59 años a bordo de un yate, posó con un traje de baño rojo de dos piezas mientras sostenía lo que parecía ser un cóctel.