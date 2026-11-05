Rusia tiene cuatro puertos en América donde sus buques de guerra pueden repostar y ninguno está en Sudamérica salvo Venezuela

La presencia naval de Rusia en el hemisferio occidental es limitada, pero persistente. En un tablero marcado por sanciones y tensiones, Moscú prioriza escalas puntuales que permiten a sus buques de guerra reabastecer combustible, víveres y apoyo técnico. El patrón es claro: sus opciones reales se concentran en el Caribe y Centroamérica, mientras que en América del Sur la puerta más estable sigue siendo Venezuela. Este encaje logístico no equivale a “bases” permanentes, pero sí a nodos de oportunidad capaces de sostener despliegues breves y mensajes políticos.

“Es una estrategia de presencia de bandera, no de guarnición”, resume un exoficial latinoamericano consultado por analistas, subrayando que el objetivo es mostrar la ensignia y mantener canales diplomáticos abiertos. En la práctica, el Kremlin combina escalas portuarias con un buque logístico propio, lo que reduce la dependencia de infraestructura local y amplía su margen de maniobra.

Por qué esos muelles importan

Cada punto de escala otorga visibilidad estratégica y acceso a rutas marítimas críticas. Repostar cerca del litoral estadounidense o en el arco caribeño permite ejercicios, patrullas y visitas de cortesía que se convierten en señales de política exterior. Además, cada atraque facilita contactos militares, intercambios técnicos y acuerdos de suministro que pueden renovarse con relativa facilidad o pausarse según el clima diplomático.

La lógica es también económica y operacional. Un buque de combate puede estirar su autonomía, pero necesita combustible, agua y mantenimiento oportuno para operar con seguridad. En ese punto, la combinación de puertos amigos y petroleros de apoyo es la fórmula más realista para una armada con prioridades en otros teatros.

Dónde están las escalas disponibles

Las paradas más citadas por expertos y reportes oficiales se concentran en el norte de la región, con una única excepción en el cono sur. En términos prácticos, los cuatro muelles de referencia son:

La Habana (Cuba), un puerto emblemático para visitas con alto perfil y facilidades de bunkering; Mariel o Cienfuegos (Cuba), opciones técnicas que amplían la capacidad de atraque; una escala nicaragüense en el litoral caribeño, habilitada por permisos de ingreso puntuales; y un punto venezolano —La Guaira o Puerto Cabello— que ha recibido unidades y apoyo logístico ruso.

Cómo funcionan las visitas: del combustible al protocolo

Estas escalas se pactan caso por caso, mediante notas diplomáticas y coordinación entre ministerios de defensa y autoridades portuarias. El abastecimiento de combustible suele provenir de proveedores estatales o mixtos, con controles sanitarios, inspecciones de seguridad y ventanas de atraque que minimizan la congestión. Muchas veces la maniobra es breve: entrar, repostar, completar víveres y zarpar antes de 72 horas.

La legalidad se sustenta en el derecho del mar, convenios bilaterales y autorizaciones temporales. “Nada aquí implica una base permanente”, enfatizan funcionarios locales, para quienes la soberanía sobre muelles y horarios permanece en manos del Estado anfitrión.

Riesgos y límites

El esquema enfrenta límites claros. Primero, la presión política de Washington, que observa de cerca cada arribo y puede trasladar costos diplomáticos a gobiernos receptores. Segundo, la disponibilidad real de combustible y servicios técnicos compatibles con estándares rusos, un asunto no menor en economías con restricciones de divisas.

También pesan factores operativos: calado de muelles, seguridad portuaria, equipos de remolque y capacidad de almacenaje. Si el entorno doméstico cambia —por elecciones, protestas o reacomodos regionales—, los permisos pueden reducirse o quedar en suspenso con poco aviso.

Señales recientes en el tablero

En los últimos años, unidades rusas han realizado escalas visibles en Cuba, con recibimientos ceremoniales y exhibiciones de capacidades. En paralelo, Caracas ha mantenido abierta la cooperación, acogiendo visitas que combinan ejercicio naval y logística de paso. Managua, por su parte, ha emitido permisos de ingreso para personal y medios extranjeros —incluidos rusos—, abriendo la puerta a recaladas con fines de instrucción y apoyo.

Estas actividades se anuncian como “visitas de amistad”, pero comunican mensajes más densos: resistencia a la contención, continuidad de lazos estratégicos y capacidad de sostener rotaciones en el Caribe cuando la coyuntura lo amerita.

Qué puede cambiar a corto plazo

El número de escalas podría crecer si se consolidan obras en muelles, acuerdos de suministro y reglas de estadía. Un aumento del comercio energético regional, nuevas rutas de bunkering o inversiones duales en zonas francas portuarias —en Cuba o Venezuela— darían mayor estabilidad a estas paradas. Lo contrario también es posible: sanciones más duras, menor disponibilidad de combustible o presiones políticas podrían encoger la ventana.

Para Moscú, la ecuación seguirá siendo de costo‑beneficio ajustado. Mantener cuatro opciones de recalada en el hemisferio es suficiente para “mostrar la bandera”, sostener relevos y ensayar procedimientos con aliados. Para los anfitriones, recibir estas visitas ofrece palanca diplomática, ingresos de servicios y un mensaje de autonomía frente a grandes potencias. Entre símbolos y logística, el muelle adecuado en el momento preciso vale tanto como un gran astillero.