El Salvador es el único país de Centroamérica que fabrica sus propios vehículos blindados y el ejército ya los usa contra las pandillas

Un país pequeño decidió construir grande: desde talleres militares locales, técnicos y soldados han levantado una línea de vehículos tácticos blindados que ya patrullan barrios conflictivos. La apuesta no es solo tecnológica; es también política, económica y simbólica. “Hicimos con soldadura y cálculo lo que otros compran con chequera”, comenta un ingeniero militar, orgulloso del programa.

La escena es urbana y tensa: puertas reforzadas, sirenas apagadas, y un motor que ruge antes de entrar a pasajes estrechos. “Con estos vehículos, nos metemos donde antes no podíamos”, dice un suboficial. En la parte trasera, la tropa viaja sujeta, resguardada por placas que detienen proyectiles y por un cristal que no cede ante piedras ni disparos.

Una apuesta industrial inesperada

El proyecto nació de una necesidad: reducir dependencia de importaciones, acortar plazos y adaptar el diseño al terreno real, desde callejones polvorientos hasta bloques de concreto con emboscadas. La maestranza militar asumió la arquitectura del blindaje y el ensamblaje, mientras proveedores locales cortan acero, curvan paneles y ajustan bisagras con tolerancias milimétricas.

No es una fábrica gigante, sino una cadena de bancos de trabajo, plantillas y pruebas de campo. Cada unidad pasa por bancos de suspensión, calibración de frenos y tiro controlado contra placas de muestra. “La mejor validación es volver del operativo sin bajas”, asegura un capitán logístico.

¿Cómo se construyen y qué incorporan?

Los ingenieros parten de chasis comerciales 4×4 de alta carga, reforzados con paquetes de suspensión y frenos sobredimensionados. Sobre esa base, instalan módulos de blindaje atornillado para facilitar reemplazos y subir o bajar niveles de protección según misión. Las puertas reciben bisagras internas y pestillos dobles; el piso añade capas contra fragmentación.

Para el entorno urbano, priorizan la visibilidad y la comunicación: cámaras de 360 grados, intercoms sellados y sirenas con altavoz direccional. Un sistema de luces discretas permite moverse sin delatar la posición, y los neumáticos con insertos run-flat mantienen la marcha tras impactos. El resultado es un paquete compacto, pero pensado para golpes, frenadas y calor tropical.

Blindaje modular en acero balístico y cristales laminados; refuerzos en piso y compartimentos; torreta superior de bajo perfil; asientos anti-fatiga con arneses; neumáticos run-flat; kit de comunicaciones encriptadas; cámaras perimetrales; parrilla frontal para empuje controlado.

“Preferimos modularidad a gigantismo”, explica un jefe de taller. “Si una misión requiere movilidad, aligeramos. Si la amenaza sube, añadimos capas. El objetivo es no romper el equilibrio entre protección y maniobra”.

Del taller a la calle: nueva táctica contra las pandillas

El despliegue ha cambiado rutinas. Donde antes entraban dos pickups, ahora avanza una cuña blindada que sirve de cobertura móvil. La tropa desciende cubierta por las puertas abiertas, que funcionan como escudos. Los accesos se aseguran con cámaras y drones ligeros, mientras la torreta observa sin disparar salvo necesidad.

La presencia disuade barricadas improvisadas y ataques con armas cortas. “Nos reduce la exposición y el estrés”, relata un sargento. “La moral sube cuando sabes que un proyectil no te va a sorprender por la espalda”. En barrios donde el asfalto es estrecho, los conductores practican giros cerrados y retrocesos rápidos, aprovechando sensores y una dirección reconfigurada para radios más cortos.

Operar de noche exige disciplina térmica y de luz. Las rejillas conducen el calor fuera del compartimento, y el motor se silencia con paneles fonoabsorbentes. “Es blindaje, sí, pero también ergonomía y paciencia”, añade un instructor.

Costos, soberanía y críticas en el horizonte

La fabricación local promete ahorros frente a la compra llave en mano, además de empleos técnicos y transferencia de conocimiento. Menos dependencia de proveedores externos implica más autonomía para mantenimiento y actualizaciones. En números, cada unidad cuesta menos que un importado similar y se entrega en semanas, no meses.

Pero el programa genera debate. Organizaciones civiles temen un exceso de militarización de la seguridad pública y piden transparencia en los contratos, así como auditorías de calidad y uso proporcional de la fuerza. “Blindar no resuelve por sí solo la raíz del problema”, señalan analistas, que exigen complementar con prevención, justicia y reinserción.

Desde el gobierno responden que el blindaje es una herramienta, no un fin. “Protege vidas de soldados y civiles. Y permite operaciones quirúrgicas con menos daño colateral”, afirma un portavoz. Entre líneas, se percibe una disputa de modelos: comprar afuera rápido y caro, o construir adentro con curva de aprendizaje.

Lo que viene: más integración y mayor estándar

En el plan de ruta aparecen sensores adicionales, integración con sistemas de mando y control, y compatibilidad con drones tácticos. Se estudian motores más eficientes, frenos mayores y una caja automática recalibrada para pendientes y calor. También crece el entrenamiento de conductores y mecánicos, clave para que la flota no se quede en garaje.

“Queremos certificaciones balísticas reconocidas y pruebas independientes”, adelanta un técnico. El objetivo es crear una plataforma con exportación potencial dentro de la región, adaptada a calles angostas, clima duro y amenazas cambiantes. Si esa hoja de ruta se cumple, el país no solo operará blindados; también marcará el estándar de cómo hacerlos con cabeza, taller y territorio en mente.

Entre motores, planos y tornillos, la industria militar doméstica consolida una identidad. Y en cada patrulla que sale de la maestranza rumbo a los barrios, se juega algo más que una misión: la promesa de una capacidad propia, hecha a la medida del terreno y del tiempo que les tocó.